حماية المستهلك في دمشق تغلق عدداً من محال بيع وتجهيز اللحوم

دمشق-سانا

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدداً من الفعاليات التجارية المتخصصة في بيع وتجهيز اللحوم في مناطق عدة بالمدينة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد عبر قناتها على تلغرام أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة النافذة، حيث ضبطت دوريات الرقابة التموينية خلال جولاتها المكثفة حالات غش وتلاعب بالمواصفات، إضافة إلى مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة العامة.

وتؤكد المديرية أن هذه الجولات تأتي في إطار خطة رقابية مشددة تهدف إلى تعزيز ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على المواد الغذائية.