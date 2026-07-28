البرازيل تلجأ لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية

برازيليا-سانا‏

بدأت البرازيل إجراءات تسوية نزاع أمام منظمة التجارة العالمية على خلفية الرسوم ‏الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من صادراتها، معتبرة أن هذه ‏الإجراءات تتعارض مع قواعد التجارة الدولية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية البرازيلية قولها في بيان: إن الحكومة تقدمت ‏بطلب لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة ضمن آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة ‏العالمية، ووصفت الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها “غير مبررة” ومخالفة لقانون التجارة ‏الدولي.‏

ويُعد طلب المشاورات الخطوة الأولى في آلية تسوية النزاعات، إذ يتيح للطرفين فرصة ‏التوصل إلى حل قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية داخل المنظمة.‏

وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري رسوماً جمركية على ‏بعض المنتجات البرازيلية بنسبة 25 بالمئة، إضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 12.5 بالمئة، ‏مبررة ذلك بما وصفته بممارسات تجارية غير عادلة ومخاوف تتعلق بالعمل القسري.‏

ورداً على الرسوم أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده ستسعى إلى ‏إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتها.‏