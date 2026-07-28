البرازيل تلجأ لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الأمريكية

برازيليا-سانا
بدأت البرازيل إجراءات تسوية نزاع أمام منظمة التجارة العالمية على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من صادراتها، معتبرة أن هذه الإجراءات تتعارض مع قواعد التجارة الدولية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية البرازيلية قولها في بيان: إن الحكومة تقدمت بطلب لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة ضمن آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، ووصفت الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها “غير مبررة” ومخالفة لقانون التجارة الدولي.
ويُعد طلب المشاورات الخطوة الأولى في آلية تسوية النزاعات، إذ يتيح للطرفين فرصة التوصل إلى حل قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية داخل المنظمة.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري رسوماً جمركية على بعض المنتجات البرازيلية بنسبة 25 بالمئة، إضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 12.5 بالمئة، مبررة ذلك بما وصفته بممارسات تجارية غير عادلة ومخاوف تتعلق بالعمل القسري.
ورداً على الرسوم أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن بلاده ستسعى إلى إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتها.