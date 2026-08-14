ارتفاع أسهم اليابان بدعم من توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية

طوكيو-سانا
ارتفع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، ليوسع مكاسبه الأسبوعية، وذلك بعد أن أدت بيانات أضعف من المتوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى تخفيف الضغوط باتجاه رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب وعززت فرص المخاطرة.
وذكرت وكالة “رويترز ” أّن المؤشر نيكي صعد 0.59 بالمئة ليغلق عند 68713.80 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية 4.7 بالمئة، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.51 بالمئة إلى 4197.20 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي.
وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الليلة الماضية، بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في تموز لم تتغير، مما عزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، وأغلق كل من المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك عند مستويات قياسية.
وقال واتارو أكياما، خبير الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: “نشهد اتجاهاً من تأثُّر أسهم اليابان بمكاسب المؤشرات الأمريكية.. هناك عوامل مثل انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب بسبب تباطؤ التضخم، وهي عوامل إيجابية للسوق اليابانية أيضاً”.
وارتفع 132 سهماً على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 92 سهماً واستقرار سهم واحد دون تغيير.
وكانت أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر من نصيب سهم ”نيكسون” الذي قفز 19.85 بالمئة مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ شباط 2024، يليه سهم “شيفت” بمكاسب 7.57 بالمئة وسهم “نينتندو” بزيادة 6.91 بالمئة.
أما أكبر الخسائر فكانت من نصيب أسهم شركة “ترند مايكرو” التي هوت 14.60 بالمئة مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ شباط 2024، تليها “ليزرتك” بانخفاض 4.12 بالمئة وأسهم “إيسيتان ميتسوكوشي هولدنجز” التي انخفضت 3.98 بالمئة.