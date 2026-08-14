ارتفاع أسهم اليابان بدعم من توقعات تثبيت الفائدة الأمريكية

طوكيو-سانا‏

ارتفع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة، ليوسع مكاسبه الأسبوعية، وذلك بعد ‏أن أدت بيانات أضعف من المتوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى ‏تخفيف الضغوط باتجاه رفع الفائدة الأمريكية في وقت قريب وعززت فرص ‏المخاطرة.‏

وذكرت وكالة “رويترز ” أّن المؤشر نيكي صعد 0.59 بالمئة ليغلق عند ‌‏68713.80 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية 4.7 بالمئة، وارتفع المؤشر توبكس ‏الأوسع نطاقاً 0.51 بالمئة إلى 4197.20 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي.‏

وارتفعت الأسهم الأمريكية خلال الليلة الماضية، بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار ‏المنتجين في تموز لم تتغير، مما عزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي ‏الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، وأغلق ‏كل من المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك عند مستويات قياسية.‏

وقال واتارو أكياما، خبير الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: “نشهد اتجاهاً من تأثُّر ‏أسهم اليابان بمكاسب المؤشرات الأمريكية.. هناك عوامل مثل انخفاض أسعار ‏النفط الخام وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت قريب بسبب ‏تباطؤ التضخم، وهي عوامل إيجابية للسوق اليابانية أيضاً”.‏

وارتفع 132 سهماً على المؤشر نيكي مقابل انخفاض 92 سهماً واستقرار سهم ‏واحد دون تغيير.‏

وكانت أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر من نصيب سهم ‌‏”نيكسون” الذي قفز 19.85 بالمئة مسجلاً أكبر مكاسب يومية منذ شباط 2024، ‏يليه سهم “شيفت” بمكاسب 7.57 بالمئة وسهم “نينتندو” بزيادة 6.91 بالمئة.‏

أما أكبر الخسائر فكانت من نصيب أسهم شركة “ترند مايكرو” التي هوت 14.60 ‏بالمئة مسجلة أكبر انخفاض يومي منذ شباط 2024، تليها “ليزرتك” بانخفاض ‌‏4.12 بالمئة وأسهم “إيسيتان ميتسوكوشي هولدنجز” التي انخفضت 3.98 بالمئة.‏