بيانات شحن تؤكد انخفاض عدد السفن العابرة في مضيق هرمز

سنغافورة-سانا



أظهرت بيانات شحن انخفاض عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز أمس الأربعاء، وذلك بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، في ظل تصعيد البلدين لهجماتهما عبر الخليج.



ووفقاً لبيانات منصة كبلر التي نقلتها رويترز اليوم الخميس، فإن سبع سفن عبرت المضيق أمس الأربعاء، معظمها عبر المسار الإيراني، انخفاضاً من 13 سفينة في اليوم السابق.



وأظهرت البيانات أن أربع سفن فارغة دخلت الخليج أمس الأربعاء، هي ثلاث ناقلات نفط صغيرة وسفينة لشحن الحبوب، وكانت السفن الثلاث التي خرجت من المضيق أمس الأربعاء تحمل غاز البترول المسال والفحم وزيت الوقود.



وأفادت بيانات كبلر بأن ناقلة من طراز سويزمكس تحمل مليون برميل من النفط الخام السعودي خرجت يوم الثلاثاء من المضيق مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال لديها.



ولم تمر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال عبر المضيق أمس الأربعاء.



واشتدت حدة المواجهة منذ إعلان إيران قبل أيام إغلاق مضيق هرمز، إذ منعت العمليات العسكرية السفن من عبور هذا الممر الحيوي، قبل الحرب.



وكان الجيش الأمريكي أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه “شن موجة ثانية من الضربات العسكرية استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب الامريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي نحو 20 بالمئة من شحنات النفط والغاز العالمية.