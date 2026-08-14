فنزويلا تمنح تراخيص تنقيب عن الغاز لشركات بريطانية وقطرية وإماراتية

كراكاس-سانا‏

أعلنت فنزويلا أمس الخميس عن منح تراخيص لثلاث شركات أجنبية للتنقيب عن ‏الغاز الطبيعي وإنتاجه، في إطار توجه الحكومة نحو فتح قطاع الطاقة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز قولها أثناء ‏إعلان التراخيص الجديدة: “لدي اهتمام خاص بالغاز لتعزيز التنمية الوطنية”.‏

وبعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني ‏الماضي، رضخت رودريغيز لإدارة دونالد ترامب وعدّلت قانون الطاقة لتمكين ‏الشركات الأميركية وغيرها من الشركات الأجنبية من الاستفادة من احتياطيات البلاد ‏الهائلة من النفط والموارد الطبيعية الأخرى، ومنذ ذلك الحين، وقّعت فنزويلا عدة ‏اتفاقات مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتصديرهما.‏

غير أن الزلزالين المدمرين في 24 حزيران اللذين أوديا بأكثر من 6300 شخص، ‏أديا إلى تعليق عملية منح التراخيص، واستؤنفت العملية أمس بمنح تصاريح لكل من ‏شركة “بريتيش بتروليوم” (بي بي)، وشركة “إكس آر جي” الإماراتية، وشركة “يو سي ‏سي” التي تتخذ من قطر مقراً.‏

وستعمل الشركات الثلاث على تطوير حقل للغاز الطبيعي يُدعى “لوران”.‏

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطات مؤكدة من النفط في العالم، كما تزخر بمخزونات ‏كبيرة من الغاز الطبيعي، ومنحت الحكومة في حزيران الماضي شركة “شل” ترخيصاً ‏للعمل في منطقة أخرى من حقل “لوران”.‏