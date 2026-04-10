جناح البيطرة والدواجن يعرض تقنيات حديثة ويستقطب اهتماماً واسعاً في “آغرو سيريا”

دمشق-سانا

سجّل جناح البيطرة والدواجن في معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا” حضوراً لافتاً، مستقطباً اهتمام الزوار عبر مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات التي عرضتها جهات وشركات محلية، في مؤشر على تنامي قدرات هذا القطاع وتعاظم دوره في دعم الإنتاج الحيواني، وتلبية احتياجات السوق، وسط توجه متزايد نحو تبني الحلول الحديثة وتطوير منظومة العمل.

وأكد المدير العام للمؤسسة العامة للدواجن فاضل حاج هاشم في تصريح لمراسل سانا، أن معرض “آغرو سيريا” يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني، ولا سيما من خلال الشركات المحلية والدولية المشاركة، لافتاً إلى أن النسخة الحالية من المعرض شهدت تطوراً واضحاً على مستوى التنظيم والمحتوى.

منصة لتبني التقنيات الحديثة

ولفت حاج هاشم إلى أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات المتغيرة بسرعة من حيث المعطيات ومؤشرات الإنتاج، ما يجعل هذه الفعاليات منصة مهمة للوصول إلى أفضل النتائج وتبني التقنيات الحديثة، مبيناً أن المعارض المتخصصة تمنح المربين وأصحاب الصناعات الغذائية المرتبطة بقطاع الدواجن خيارات واسعة وبدائل متعددة لتحديث وسائل العمل ورفع كفاءة الإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على توفر المنتجات وتحسين جودتها.

من جانبه، أكد رئيس غرفة زراعة درعا أنيس المفعلاني، أهمية حضور غرف الزراعة السورية في هذا الحدث الزراعي الذي يشكل منصة وطنية لتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والمشاركين من مختلف المحافظات والعارضين العرب والأجانب، بما يسهم في تطوير العمل الزراعي وتحسين الإنتاجية.

اهتمام متنامٍ بقطاع الدواجن والأدوية البيطرية

بدوره، أوضح مدير الإنتاج في إحدى شركات الأدوية البيطرية ماهر بحري، أن المشاركة في المعرض هذا العام كانت مميزة، ولا سيما مع الحضور الواسع للشركات المحلية الجديدة التي انضمت هذا العام، مشيراً إلى أن الإقبال على جناح الشركة كان كبيراً بما يعكس الاهتمام المتزايد بالتقنيات الحديثة والتطورات في مجال الأدوية البيطرية.

وبين بحري أن تخصيص جناح للبيطرة والدواجن يعكس حجم الاهتمام المتنامي بهذا المجال، مشيراً إلى أن المشاركة بالمعرض أتاحت لهم التواصل مع شركات محلية ودولية، إضافة إلى التعرف على أحدث الأساليب المتبعة في مكافحة الأمراض والحد من الإصابات.

التعرف على تجارب جديدة

من ناحيته، أكد ممثل إحدى الشركات العاملة في قطاع الدواجن، أحمد بلان، أن مشاركتهم في المعرض جاءت بهدف التعريف بمنتجات الشركة وعرض أحدث حلولها في مجال تربية الدواجن، إضافة إلى تبادل الخبرات مع الشركات المشاركة والاطلاع على التجارب المتقدمة والتقنيات الحديثة ضمن أجنحة المعرض، مشيراً إلى أن أهمية المعرض تكمن في دوره كمنصة للتعرف على تجارب جديدة، تسهم في تطوير عجلة الإنتاج، ولا سيما في مجال تربية الدواجن.

وانطلقت مساء أمس الخميس فعاليات معرض “آغرو سيريا”، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر لغاية الثاني عشر من نيسان الجاري، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً، والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة – بجانب وزارة الزراعة ومن أغلب المحافظات السورية.