خطوة جديدة لتنظيم قطاع الدواجن… الزراعة تبحث آليات التسعير والحوكمة

2 14 خطوة جديدة لتنظيم قطاع الدواجن… الزراعة تبحث آليات التسعير والحوكمة

دمشق-سانا

تركّزت مباحثات وزارة الزراعة السورية مع مربي الدواجن والجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات، اليوم الإثنين في دمشق، على آليات تنظيم سوق الدواجن، ووضع سعر تأشيري للحوم الفروج يستند إلى التكلفة الفعلية للإنتاج، بدءاً من مراحل التربية وصولاً إلى المنتج النهائي.

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وترأس الاجتماع معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية أيهم عبد القادر، بمشاركة مديري الصحة والإنتاج الحيواني في الوزارة عبد الحي اليوسف، والمؤسسة العامة للدواجن فاضل حاج هاشم، وحماية المستهلك وسلامة الغذاء في وزارة الاقتصاد والصناعة حسن شوا، إلى جانب ممثلي الجمعية.

وأكد المشاركون أهمية اعتماد تسعيرة أسبوعية تراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، في خطوة نحو إرساء آلية واضحة وشفافة للتسعير.

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وشهد الاجتماع نقاشاً موسعاً حول تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومربي الدواجن لإنتاج منتج صحي وآمن وفق المعايير المعتمدة، وإعداد نظام حوكمة يسهم في ضبط السوق وتنظيمه، واعتماد هامش ربح ثابت يضمن استدامة العملية الإنتاجية، مع التأكيد على تطوير البنية التحتية للقطاع باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت في التاسع من شهر حزيران الجاري، قراراً بإيقاف استيراد فروج الريش ‏وصوص البياض وصوص الريش حتى إشعار آخر، حرصاً على حماية المنتج الوطني، ودعم المربين والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.‌‏

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