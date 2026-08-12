الذهب يقفز مع تقلّص رهانات رفع الفائدة الأمريكية وترقب بيانات المستهلكين

واشنطن-سانا

ارتفع الذهب قرب ذروة 10 أسابيع اليوم الأربعاء، مدعوماً بتراجع الرهانات على احتمال إقدام البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات ‌تضخم أمريكية رئيسية قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.



وذكرت وكالة “رويترز” أن الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4406.34 دولارات للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.6 بالمئة إلى 4466.70 دولاراً.



وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا: إن “المحرك الرئيسي للذهب هو تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي” البنك المركزي الأمريكي” لأسعار الفائدة”.



وسجل الذهب يوم الجمعة أكبر مكاسب أسبوعية منذ كانون الثاني بعد أن دفعت بيانات الوظائف التي جاءت أضعف من المتوقع المتعاملين، إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.



وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة جي. إم. تي، يتوقع المتعاملون الآن ‌احتمالاً ⁠نسبته 50 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في أيلول، بانخفاض عن 60 بالمئة قبل صدور تقرير الوظائف.



وقد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، إلى ⁠إعادة تشكيل توقعات أسعار الفائدة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ⁠1.2 بالمئة إلى 65.46 دولاراً للأوقية، ليجري تداولها دون أعلى مستوى منذ 22 حزيران الذي سجلته أمس الثلاثاء، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1754.10 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1370.86 دولاراً.