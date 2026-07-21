وزارة الزراعة تبحث مع البنك الدولي في الأردن التحضيرات لإطلاق مشروع STAR لدعم القطاع الزراعي

عمان-سانا

يواصل وفد وزارة الزراعة السورية الموجود في العاصمة الأردنية عمّان اجتماعاته الفنية مع فريق البنك الدولي، لاستكمال التحضيرات الخاصة بإطلاق مشروع “STAR”، الذي سيُنفذ في سوريا بمنحة من البنك الدولي، تبلغ قيمتها 175 مليون دولار أمريكي، على مدى ست سنوات.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى تطوير الإنتاج النباتي، وتحسين سلاسل القيمة الزراعية، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، كما يتضمن المشروع تعزيز دور التعاونيات الزراعية وتفعيل عملها، بما ينعكس إيجاباً على المزارعين والمجتمعات الريفية، إضافة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الزراعية.

ويشمل المشروع أتمتة الخدمات والإجراءات الزراعية، ورقمنة أعمال وزارة الزراعة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي السوري، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم مسارات التنمية الزراعية المستدامة.

ويأتي مشروع “STAR” في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الزراعي السوري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات التي أثرت في الإنتاج وسلاسل الإمداد الزراعية، بما يدعم التعافي الزراعي والتنمية المستدامة.