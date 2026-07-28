حرائق فرنسا تشلّ الصناعة وتضغط على الاقتصاد الإقليمي

باريس-سانا

تواصل حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا التمدد نحو مواقع صناعية ودفاعية حساسة، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات إجلاء واسعة وتعليق العمل في منشآت استراتيجية، وسط تحذيرات من خسائر اقتصادية متصاعدة وتعطل آلاف الشركات في منطقة جيروند.

وذكرت وكالة “يورونيوز” أن حرائق جيروند أدت إلى إجلاء موظفين وتشديد الحماية في منشآت صناعية حيوية تشمل شركات فرنسية مثل ““ArianeGroup”، و”Dassault_Aviation “، و”Airbus_Atlantic”، إضافة إلى مصنع أنظمة الدفع الصاروخي التابع لشركة “Roxel “.

كما نشرت وزارة الدفاع الفرنسية 1,500 جندي لدعم عمليات الطوارئ وتأمين المواقع الحساسة، مؤكدةً أن حماية منشآت إنتاج صواريخ” Ariane “و”M51 “قيد المعالجة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

تعطيل صناعي واسع

وأخلت شركات كبرى معدات حساسة ونقلت عملياتها إلى مواقع بديلة، فيما بقي معظم الموظفين في منازلهم.

واضطر مصنع ميرينيا التابع لـ “Dassault”، المسؤول عن تجميع طائرات “فالكون” و “رافال” إلى تعليق العمل، كما أُجلي موظفو شركة ” Airbus Atlantic ” من موقع” سالون” الذي ينتج هياكل طائرات” A220″ و” A350″.

خسائر اقتصادية كبيرة

ومنذ اندلاع الحرائق في 22 تموز الجاري، احترق 42 ألف هكتار من الأراضي وتم إجلاء 220 ألف شخص، وتدمير نحو 240 منزلاً.

ووفقاً لما نقلته وكالة يورونيوز عن وزارة الاقتصاد الفرنسية، أن أكثر من 13 ألف شركة تعطل نشاطها داخل مناطق الإجلاء، فيما مُنع نحو 130 ألف موظف من الوصول إلى أعمالهم.

أما شركات السياحة فإنها تواجه إلغاءات واسعة، بينما تتضرر سلاسل توريد الأخشاب في غابة “لاند دو غاسكون”، التي توفر 56 ألف وظيفة وتنتج ما يقارب 10 مليارات يورو سنوياً.

وتشير تقديرات أوروبية إلى أن نحو 10% فقط من خسائر الكوارث المناخية مؤمّن عليها، ما يعني أن الجزء الأكبر من تكلفة إعادة الإعمار ستتحمله الأسر وشركات التأمين والحكومة الفرنسية.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، تواجه فرنسا احتمال تمديد الإجلاء وتعطل الإنتاج الصناعي، في أزمة تجمع بين المخاطر البيئية والاقتصادية والدفاعية، وتفرض على الحكومة إجراءات دعم عاجلة للشركات المتضررة.

يشار إلى أن الحرائق التي تجتاح جنوب أوروبا حالياً لم تعد مجرد أزمة موسمية تفرضها أشهر الصيف، بل أصبحت مؤشراً على تحول أعمق يفرض نفسه على الاقتصادات الأوروبية عاماً بعد آخر، حيث تتسع دائرة الخسائر لتشمل السياحة والزراعة والصناعة والتأمين والمالية العامة.