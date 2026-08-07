أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز

photo 2026 08 07 08 20 34 أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المخاوف بشأن مقترحات إعادة فتح مضيق هرمز

طوكيو-سانا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة، مدعومة بتزايد المخاوف المرتبطة بمقترحات إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 99 سنتاً، أو بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 83.48 دولاراً للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتاً، أو 1.1 بالمئة، إلى 78.84 دولاراً للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعدما سجلت العقود الآجلة للنفط عند تسوية جلسة أمس الخميس ارتفاعاً تجاوز ثلاثة دولارات للبرميل، في ظل تنامي المخاوف من أن تؤدي أي تطورات مرتبطة بمضيق هرمز إلى اضطراب حركة الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والشحن.

وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط في وقت سابق من الأسبوع مع تصاعد الآمال بإيجاد حل للتوتر في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن خام برنت استعاد زخمه خلال الجلسة الماضية متجاوزاً مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضه إلى ما دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ الثالث عشر من تموز الماضي.

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