غرام الذهب عيار 21 يرتفع 200 ليرة في السوق السورية

WSS0431 غرام الذهب عيار 21 يرتفع 200 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 200 ليرة سورية، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأحد.

ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15000 ليرة سورية للمبيع، و14700 ليرة ‏للشراء.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 12900 ليرة سورية للمبيع، و12600 ‏ليرة للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4059 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

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