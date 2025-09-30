مباحثات سورية قطرية لتعزيز العمل الجمركي المشترك

الدوحة-سانا

بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية برئاسة رئيس الهيئة قتيبة بدوي، مع رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية أحمد بن عبدالله الجمال وعدد من مساعديه، آفاق التعاون في مجالات العمل الجمركي والتقنيات الرقمية الحديثة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دولة قطر.

واتفق الجانبان خلال الزيارة التي شارك فيها من الجانب السوري معاونو رئيس الهيئة، ومدير العلاقات الدولية، على تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الجمركي والإقليمي في قطر لتأهيل الكوادر السورية ورفع كفاءتها، مؤكدين عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وثمّن رئيس الهيئة قتيبة بدوي الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة، ممثلةً بالهيئة العامة للجمارك القطرية، في تطوير منظومتها الجمركية والانفتاح على التعاون مع الدول العربية.

وأعرب بدوي عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للشراكة والعمل البنّاء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي بحث مع القائم بأعمال السفارة القطرية في دمشق، خليفة عبد الله آل محمود، في حزيران الماضي سبل تطوير العلاقة بين سوريا وقطر في مجال تطوير البنية التحتية للمنافذ البرية والبحرية، وتشجيع الاستثمارات القطرية في قطاع النقل، والخدمات اللوجستية.

