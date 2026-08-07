انتقاء منتخب دمشق لبناء الأجسام للمشاركة في بطولة “سيد الشاطئ”

دمشق-سانا

تتواصل التحضيرات للمشاركة في بطولة “سيد الشاطئ” لبناء الأجسام واللياقة البدنية لجميع الفئات، التي تقام في محافظة اللاذقية خلال الفترة من 15 إلى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة لاعبين من مختلف المحافظات.

وفي هذا الإطار انتقت اللجنة الفنية للعبة في دمشق منتخب المحافظة بعد التجارب التي أجرتها مؤخراً لانتقاء لاعبي منتخب دمشق بمشاركة نخبة من أبرز الأبطال.

وضمت قائمة منتخب دمشق الذي سيشارك في البطولة القادمة في فئة “فيزيك رجال”: مقيم الذياب، وحازم حماصنة، وحمزة كحالة، وعبد الله ناصر، وأحمد بركات، ومحمد علي الأفغاني.

وفي فئة “كلاسيك بدي رجال” تأهل كل من: علاء خانم، وزياد التشة، وعدي عبراوي، وعلي علي، وياسر حمدان، فيما تأهل المصعب بكور في فئة “كلاسيك بدي ماسترز”.

أما في فئة “سيمي برو رجال” فتأهل كل من: ريمون تركماني، وزياد التشة، وكرم الحمش، وعدي عبراوي، ومحمد أنور قادري، بينما تأهل أنس عبد الرحمن في فئة “سيمي برو شباب”.

وفي فئة “بدي بيلدنغ رجال” ضمت القائمة: محمود عجلوني، ومحمد قطاش، وريمون تركماني، وياسر رفاعي، وعثمان الصباغ، وكرم الحمش، ومحمد أنور قادري، فيما تأهل محمد حسن قطاش وفراس الشلبي في فئة “بدي بيلدنغ ماسترز”.