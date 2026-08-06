البرازيل تخفض سعر الفائدة الأساسي للمرة الرابعة على التوالي

ريو دي جانيرو-سانا

خفّض المصرف المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي للمرّة الرابعة على التوالي، وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للفوز بولاية جديدة فيها.

وذكرت وكالة فرانس برس أن لجنة السياسة النقدية التابعة للمصرف المركزي (كوبوم) أعلنت مساء أمس الأربعاء خفض سعر الفائدة المرجعي “سيليك”، أحد أعلى أسعار الفائدة في العالم، من 14,25% إلى 14%.

ودعا الرئيس البرازيلي إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، لكن المركزي ظلّ حذراً بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وأججت المخاوف من حدوث تضخّم عالمي.

وأشار المركزي إلى أنه رغم تراجع التضخّم، فإنه “لا يزال فوق الحد الأعلى للنطاق المستهدف”.

وتباطأ التضخم السنوي إلى 4,64% في حزيران، مدعوماً بانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، في حين أنه لا يزال أعلى من النطاق المستهدف رسمياً، والمحدد عند 1,5% و4,5%.