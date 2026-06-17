الذهب يصعد أكثر من 1% وسط تفاؤل باتفاق السلام ‏بين أمريكا وإيران

واشنطن-سانا
ارتفعت أسعار الذهب بما زاد على واحد بالمئة اليوم الأربعاء وسط تراجع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا العام، وذلك عقب إعلان اتفاق سلام مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى انخفاض أسعار النفط وانحسار مخاوف التضخم.
وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4338.86 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين لامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من حزيران في الجلسة السابقة.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1 بالمئة إلى 4354.4 دولاراً عند الإغلاق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 70.22 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1816.65 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1358.06 دولاراً.
وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أمس الثلاثاء، أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغنشتوك وسط سويسرا، مشيرةً إلى أن الموقع اختير نظراً لصعوبة الوصول إليه، وما يوفره من متطلبات أمنية عالية.