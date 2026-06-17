الذهب يصعد أكثر من 1% وسط تفاؤل باتفاق السلام ‏بين أمريكا وإيران

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واشنطن-سانا‏



ارتفعت أسعار الذهب بما زاد على واحد بالمئة اليوم ‏الأربعاء وسط تراجع التوقعات برفع مجلس الاحتياطي ‏الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة هذا ‏العام، وذلك عقب إعلان اتفاق سلام مبدئي بين الولايات ‏المتحدة وإيران أدى إلى انخفاض أسعار النفط وانحسار ‏مخاوف التضخم‎.‎

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وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية ‌‏0.8 بالمئة إلى 4338.86 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في ‏حين لامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ الخامس من ‏حزيران في الجلسة السابقة‎.‎

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كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1 ‏بالمئة إلى 4354.4 دولاراً عند الإغلاق‎.‎

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ‏المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 70.22 دولاراً ‏للأوقية، وزاد البلاتين 2.8 بالمئة إلى 1816.65 دولاراً، ‏وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1358.06 دولاراً‎.‎

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وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أمس الثلاثاء، أن ‏مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ‏ستُعقد يوم الجمعة المقبل في منتجع بورغنشتوك وسط ‏سويسرا، مشيرةً إلى أن الموقع اختير نظراً لصعوبة ‏الوصول إليه، وما يوفره من متطلبات أمنية عالية‎.‎