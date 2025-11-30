أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الدويلعة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

دمشق-سانا
يعد سوق الدويلعة من الأسواق الشعبية المعروفة في العاصمة دمشق، ويشكل أحد أبرز منافذ تسوق الخضار والفواكه والمواد الغذائية للسكان المحليين، يتميز السوق بتنوع بضاعته وأسعاره التي غالباً ما تكون أرخص من غيره من أسواق دمشق ما يجعله مقصد كثير من العائلات خاصة من ذوي الدخل المحدود.
ويحظى السوق بحركة دائمة من الصباح الباكر وحتى المساء مع ازدحام ملحوظ للزوار الباحثين عن الخضار والفواكه الطازجة بأسعار معقولة، على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، يبقى سوق الدويلعة بالنسبة للكثيرين ملاذاً يمكن الاعتماد عليه لتوفير اللوازم اليومية رغم الضغوط على القدرة الشرائية.
الخضار
|بندورة
|3500
|3000
|بطاطا
|6000
|500
|خيار بلدي
|12000
|10000
|خيار بلاستيكي
|7000
|5000
|باذنجان أسود
|2500
|2000
|ليمون أصفر
|18000
|13000
|فاصولياء خضراء
|18000
|15000
|بامياء
|20000
|18000
|ثوم
|35000
|30000
|كوسا
|5000
|4000
|فليفلة خضراء
|4000
|3500
|فليفلة حمراء
|6000
|5000
|ذرة صفراء
|3500
|3000
|بصل يابس
|5000
|4000
|باذنجان حموي
|3000
|2500
|زيتون أخضر
|20000
|18000
|بازلاء خضراء
|20000
|18000
|الشوندر الأحمر
|4000
|3500
|ملفوف
|3000
|2500
|زهرة
|2500
|2000
|فجل
|500
|500
|بقدونس
|500
|500
|نعنع
|500
|500
|بقلة
|500
|500
|كزبرة
|500
|500
|بصل أخضر
|1000
|1000
|خس
|3000
|2500
الفواكه
|برتقال أبو صرة
|10000
|5000
|برتقال أصفر
|10000
|8000
|موز صومالي
|11000
|10000
|عنب أخضر
|25000
|20000
|سفرجل
|8000
|5000
|جزر بلوري
|4000
|3000
|رمان
|15000
|8000
|تفاح أخضر
|13000
|10000
|خرما سكرية
|13000
|6000
|كيوي
|15000
|10000
|كرمنتينا حلوة
|5000
|4500