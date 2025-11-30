أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الدويلعة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

دمشق-سانا

يعد سوق الدويلعة من الأسواق الشعبية المعروفة في العاصمة دمشق، ويشكل أحد أبرز منافذ تسوق الخضار والفواكه والمواد الغذائية للسكان المحليين، يتميز السوق بتنوع بضاعته وأسعاره التي غالباً ما تكون أرخص من غيره من أسواق دمشق ما يجعله مقصد كثير من العائلات خاصة من ذوي الدخل المحدود.

ويحظى السوق بحركة دائمة من الصباح الباكر وحتى المساء مع ازدحام ملحوظ للزوار الباحثين عن الخضار والفواكه الطازجة بأسعار معقولة، على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، يبقى سوق الدويلعة بالنسبة للكثيرين ملاذاً يمكن الاعتماد عليه لتوفير اللوازم اليومية رغم الضغوط على القدرة الشرائية.

الخضار

بندورة 3500 3000 بطاطا 6000 500 خيار بلدي 12000 10000 خيار بلاستيكي 7000 5000 باذنجان أسود 2500 2000 ليمون أصفر 18000 13000 فاصولياء خضراء 18000 15000 بامياء 20000 18000 ثوم 35000 30000 كوسا 5000 4000 فليفلة خضراء 4000 3500 فليفلة حمراء 6000 5000 ذرة صفراء 3500 3000 بصل يابس 5000 4000 باذنجان حموي 3000 2500 زيتون أخضر 20000 18000 بازلاء خضراء 20000 18000 الشوندر الأحمر 4000 3500 ملفوف 3000 2500 زهرة 2500 2000 فجل 500 500 بقدونس 500 500 نعنع 500 500 بقلة 500 500 كزبرة 500 500 بصل أخضر 1000 1000 خس 3000 2500

الفواكه