أسعار الفواكه والخضراوات في سوق الدويلعة بدمشق وفق ما رصدته كاميرا سانا اليوم

دمشق-سانا

يعد سوق الدويلعة من الأسواق الشعبية المعروفة في العاصمة دمشق، ويشكل أحد أبرز منافذ تسوق الخضار والفواكه والمواد الغذائية للسكان المحليين، يتميز السوق بتنوع بضاعته وأسعاره التي غالباً ما تكون أرخص من غيره من أسواق دمشق ما يجعله مقصد كثير من العائلات خاصة من ذوي الدخل المحدود.

ويحظى السوق بحركة دائمة من الصباح الباكر وحتى المساء مع ازدحام ملحوظ للزوار الباحثين عن الخضار والفواكه الطازجة بأسعار معقولة، على الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية، يبقى سوق الدويلعة بالنسبة للكثيرين ملاذاً يمكن الاعتماد عليه لتوفير اللوازم اليومية رغم الضغوط على القدرة الشرائية.

الخضار

بندورة35003000
بطاطا6000500
خيار بلدي1200010000
خيار بلاستيكي70005000
باذنجان أسود25002000
ليمون أصفر1800013000
فاصولياء خضراء1800015000
بامياء2000018000
ثوم3500030000
كوسا50004000
فليفلة خضراء40003500
فليفلة حمراء60005000
ذرة صفراء35003000
بصل يابس50004000
باذنجان حموي30002500
زيتون أخضر2000018000
بازلاء خضراء2000018000
الشوندر الأحمر40003500
ملفوف30002500
زهرة25002000
فجل500500
بقدونس500500
نعنع500500
بقلة500500
كزبرة500500
بصل أخضر10001000
خس30002500
الفواكه

برتقال أبو صرة100005000
برتقال أصفر100008000
موز صومالي1100010000
عنب أخضر2500020000
سفرجل80005000
جزر بلوري40003000
رمان150008000
تفاح أخضر1300010000
خرما سكرية  130006000
كيوي1500010000
كرمنتينا حلوة50004500
