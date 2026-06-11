واشنطن تفرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الكوبية

واشنطن-سانا



أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الكوبية “يونيون كوبا-بتروليو”، في أحدث سلسلة من الإجراءات الأمريكية ضد قطاع الطاقة في الجزيرة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله في بيان: “اليوم، أقوم بإدراج شركة النفط والغاز الحكومية الكوبية يونيون كوبا-بتروليو”على قائمة العقوبات”.

وأضاف روبيو في البيان: إنها شركة “صودرت أصول رئيسية فيها بشكل غير قانوني من مالكين أمريكيين قبل سنوات”.

وتحظر هذه الخطوة على الشركات والأفراد المرتبطين بالولايات المتحدة القيام بأي تعاملات مالية مع الشركة التي تسيطر على عمليات الاستخراج في حقول النفط الكوبية والتكرير والتوزيع.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات استهدفت الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالحكومة الكوبية.



وتعاني كوبا من حصار أمريكي مفروض منذ عام 1962، إضافة إلى حصار نفطي فرضته واشنطن منذ كانون الثاني الماضي، ما تسبب في نقص حاد في السلع، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، واضطرابات في قطاع النقل.