إندونيسيا تطلب إعفاء بعض صادراتها من الرسوم الأمريكية

photo 2026 07 28 12 23 18 إندونيسيا تطلب إعفاء بعض صادراتها من الرسوم الأمريكية
مصدر الصورة-أنتارا

جاكرتا-سانا

طلبت إندونيسيا من الولايات المتحدة إعفاء صادرات زيت النخيل من الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” اليوم الثلاثاء عن وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو قوله: إن حكومة بلاده تقدمت رسمياً بطلب الإعفاء، مشيراً إلى أن جاكرتا تنتظر مراجعة مرحلية من السلطات التجارية الأمريكية.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضت في 24 تموز الجاري، رسوماً جمركية جديدة تتراوح بين 10 و12.5 بالمئة على سلع واردة من 60 شريكاً تجارياً بينها إندونيسيا، بدعوى عدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات مصنعة باستخدام العمل القسري.

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