وزير الزراعة يطلع على تجربة مصنع كلايبك للقاحات البيطرية في الدمام

الدمام-سانا‏

زار وزير الزراعة باسل السويدان، يرافقه وفد رسمي، وبحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية ‏العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش، مصنع “كلايبك” في مدينة الدمام، المتخصص في تطوير ‏وإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية وحلول صحة الحيوان‎.‎

وذكر مراسل سانا اليوم الأحد، أنّ الوفد اطلع خلال الزيارة، على مرافق المصنع وخطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة ‏المستخدمة في تصنيع اللقاحات البيطرية، إضافة إلى آليات البحث والتطوير وأنظمة الجودة المعتمدة، ودور المصنع في دعم ‏الأمن الحيوي، وتعزيز قطاع الصحة الحيوانية.

وأكد الجانبان أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في المجالات الزراعية والبيطرية، واستكشاف ‏فرص الشراكة وتبادل الخبرات والتقنيات، بما يسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ودعم برامج الوقاية من الأمراض ‏الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين الشقيقين‎.‎

وكان وفد سوريا برئاسة وزير الزراعة باسل ‏السويدان، ومعاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء، شارك الأحد الماضي ‏في افتتاح أعمال مؤتمر “أسبوع المياه ‏السعودي” في مدينة جدة الذي شهد مشاركة عربية ‏ودولية واسعة‎.‎