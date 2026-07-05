وزير الزراعة يطلع على تجربة مصنع كلايبك للقاحات البيطرية في الدمام

الدمام-سانا
زار وزير الزراعة باسل السويدان، يرافقه وفد رسمي، وبحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية محسن مهباش، مصنع “كلايبك” في مدينة الدمام، المتخصص في تطوير وإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية وحلول صحة الحيوان.
وذكر مراسل سانا اليوم الأحد، أنّ الوفد اطلع خلال الزيارة، على مرافق المصنع وخطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع اللقاحات البيطرية، إضافة إلى آليات البحث والتطوير وأنظمة الجودة المعتمدة، ودور المصنع في دعم الأمن الحيوي، وتعزيز قطاع الصحة الحيوانية.
وأكد الجانبان أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين سوريا والسعودية في المجالات الزراعية والبيطرية، واستكشاف فرص الشراكة وتبادل الخبرات والتقنيات، بما يسهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ودعم برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية، وتعزيز الأمن الغذائي في البلدين الشقيقين.
وكان وفد سوريا برئاسة وزير الزراعة باسل السويدان، ومعاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء، شارك الأحد الماضي في افتتاح أعمال مؤتمر “أسبوع المياه السعودي” في مدينة جدة الذي شهد مشاركة عربية ودولية واسعة.