ناقلات قطرية للغاز الطبيعي المسال تعبر مضيق هرمز رغم تباطؤ الملاحة

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات شحن، اليوم الإثنين، أن أربع ناقلات للغاز الطبيعي المسال تابعة لقطر توجهت إلى مضيق هرمز، رغم تباطؤ حركة الملاحة في الممر البحري الحيوي عقب إعلان إيران إعادة إغلاقه جزئياً مطلع الأسبوع.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة “كبلر” لتتبع حركة الملاحة والتجارة أن الناقلات الأربع، وهي “وادي السيل” و”مكينس” و”السد” و”مسيمير”، عبرت المضيق، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في شباط الماضي.

وأشارت البيانات إلى تراجع ملحوظ في حركة العبور، حيث انخفض عدد السفن التي مرت بالمضيق أمس الأحد إلى خمس سفن فقط، مقارنة بـ26 سفينة في اليوم السابق، وسط استمرار حالة التذبذب في حركة الملاحة.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تابعتين لها تمكنتا من عبور مضيق هرمز، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس الأول السبت عبور 55 سفينة تجارية المضيق، وعلى متنها أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية.

ويأتي عبور الناقلات القطرية بعد ساعات من إعلان قطر وباكستان تحقيق نتائج إيجابية وبناءة في ختام أعمال الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران في مدينة لوسيرن السويسرية.