الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تقييم المستثمرين مخاطر الشرق الأوسط

لندن-سانا

انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن تخلت عن مكاسبها المبكرة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية، مع تقييم المستثمرين هشاشة وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا انخفض 0.5 بالمئة إلى 618.64 نقطة، إذ قادت أسهم شركات التعدين وأسهم الطاقة الخسائر، بعد أن انخفضت الأولى 2.5 بالمئة والثانية 2.4 بالمئة.

وأظهرت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية التي شهدت موجات من التقلبات في الآونة الأخيرة، علامات على الاستقرار في وقت مبكر من الجلسة، لكنها أغلقت منخفضة 1.3 بالمئة، متتبعة نظيراتها في وول ستريت، ومع ذلك لا يزال القطاع في طريقه لتحقيق أقوى مكاسب ربع سنوية على المؤشر ستوكس 600.

يذكر أن الأسهم الأوروبية استقرت في بداية التعاملات اليوم، مع استمرار التركيز على المستجدات في الشرق الأوسط، ووقف تبادل الهجمات المباشرة بين إيران وإسرائيل استجابة لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.