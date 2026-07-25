اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكندا‎ ‎

تورنتو-سانا
أعلنت الإمارات وكندا اليوم السبت، اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتوصل إلى البنود النهائية في وقت قياسي.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الإعلان جاء خلال لقاء وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي مع نظيره الكندي مانيندر سيدهو في تورنتو، حيث أكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل أسرع مفاوضات تجارية تُنجزها كندا، وواحدة من أسرع الاتفاقيات ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات.
وتفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والتجارة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطيران، والأغذية والزراعة، والمعادن الحيوية، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية وتوسيع النفاذ المتبادل إلى الأسواق.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة غير النفطية بين البلدين، التي بلغت 4.2 مليارات دولار في 2025، وتدعم تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات نحو مشاريع كبرى في الموانئ والمناجم ومراكز البيانات.