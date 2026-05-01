المفوضية الأوروبية تعلن عن مزاد لإصدار أذونات خزينة بـ 4 مليارات يورو

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس عزمها طرح سلسلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل “أذونات خزينة” في مزاد علني يعقد في السادس من أيار الجاري، وذلك ضمن استراتيجيتها لإدارة التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن المزاد سيتضمن ثلاث فئات من أذونات الخزينة بآجال استحقاق متفاوتة، حيث تصل القيمة الإجمالية التقديرية للإصدارات المخطط لها إلى نحو 4 مليارات يورو.

وأشار البيان إلى أن الإصدارات المالية ستتوزع على ثلاث مراحل؛ حيث يستحق الإصدار الأول في الـ 7 من آب 2026، والثاني في الـ 6 من تشرين الثاني 2026، بينما يستحق الإصدار الثالث في الـ 7 من أيار 2027.

ولفتت المفوضية إلى أن المشاركة في المزاد تقتصر على أعضاء شبكة المتعاملين الرئيسيين المعتمدين لدى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتأمين السيولة اللازمة لتمويل برامجه ومشاريعه الاقتصادية من خلال أسواق المال العالمية.