نمو نشاط شركات القطاع الخاص في بريطانيا للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر

لندن-سانا‏

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أظهر مسح اقتصادي أن شركات القطاع الخاص في بريطانيا سجلت خلال تموز الجاري أول ‏نمو لها منذ ثلاثة أشهر، مستفيدة من تراجع مؤقت في ضغوط التكاليف وتحسن ثقة الشركات.‏

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وذكرت شبكة “سي إن بي سي” اليوم الجمعة أن القراءة الأولية لمؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال ‏المركب لمديري المشتريات، بينت ارتفاع المؤشر إلى 52.1 نقطة في تموز، مقارنة مع 49.3 ‏نقطة في حزيران، مسجلاً أعلى مستوى له منذ شباط الماضي، ومتجاوزاً توقعات المحللين التي ‏أشارت إلى بلوغه 49.7 نقطة.‏

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ويشير المؤشر الذي يتجاوز مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، بينما تعكس القراءات ‏الأدنى من هذا المستوى انكماشاً.‏

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كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.8 نقطة مقابل 48.8 نقطة في ‏حزيران، ليسجل أعلى مستوى له منذ نيسان، بينما صعد مؤشر قطاع التصنيع إلى 52.8 نقطة ‏مقارنة مع 52.5 نقطة في الشهر السابق.

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وقال كبير اقتصاديي الأعمال لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس كريس ويليامسون: ‏إن قطاع الضيافة استفاد من الطقس الحار، وإقامة كأس العالم لكرة القدم، إلى جانب زيادة ‏الإقبال على قضاء العطلات داخل بريطانيا في ظل ارتفاع تكاليف السفر إلى الخارج.‏

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وأضاف أن شركات الخدمات والتصنيع سجلت أبطأ وتيرة لارتفاع تكاليف المدخلات منذ شباط ‏الماضي، مدعومة بانخفاض أسعار الوقود والمواد الخام، الأمر الذي أسهم في تخفيف ضغوط ‏الأسعار خلال النصف الأول من الشهر.‏

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وأشار ويليامسون إلى أن تراجع أسعار النفط قد يدعم توجه بنك إنكلترا للإبقاء على أسعار الفائدة ‏دون تغيير عند 3.75 بالمئة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، مع استمرار تقييمه للتطورات ‏الاقتصادية.‏

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وفي المقابل، أظهر المسح استمرار تراجع مؤشر التوظيف، في حين ارتفع مستوى تفاؤل ‏الشركات بشأن العام المقبل إلى أعلى مستوياته منذ شباط الماضي، مدعوماً بتحسن توقعات ‏الأعمال وتراجع أسعار النفط خلال النصف الأول من تموز.‏

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وكانت بيانات رسمية بريطانية أظهرت في 14 أيار الماضي، أن الاقتصاد البريطاني حقق نمواً ‏فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر على قدرة أكبر على الصمود رغم ‏تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية.‏