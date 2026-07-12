سلطنة عُمان تعلن عن تعرض مواقع في محافظة مسندم لاعتداءات ‏بطائرات ‏مسيّرة

مسقط-سانا
أعلن مصدر أمني في سلطنة عمان تعرض مواقع في محافظة مسندم شمال السلطنة لاعتداءات بواسطة طائرات مسيّرة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المصدر، قوله اليوم الأحد في بيان: إن السلطنة تدين وتستنكر هذا الاستهداف، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات، بما يحفظ سلامة البلاد وسكانها.
وذكر البيان أن السلطات تتابع المستجدات وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتتعرض دول الخليج والأردن لاعتداءات إيرانية على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم، بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع في إيران التي نفذت اعتداءات بالصواريخ طالت أراضي قطر والكويت والإمارات.