سلطنة عُمان تعلن عن تعرض مواقع في محافظة مسندم لاعتداءات ‏بطائرات ‏مسيّرة

photo 2026 07 12 09 57 58 سلطنة عُمان تعلن عن تعرض مواقع في محافظة مسندم لاعتداءات ‏بطائرات ‏مسيّرة

مسقط-سانا‏

أعلن مصدر أمني في سلطنة عمان تعرض مواقع في محافظة ‏مسندم ‏شمال السلطنة لاعتداءات بواسطة طائرات مسيّرة‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المصدر، قوله اليوم الأحد في ‏بيان: إن ‏السلطنة تدين وتستنكر هذا الاستهداف، مشيراً إلى ‏أن الجهات المختصة ‏تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل ‏مع هذه التطورات، بما يحفظ ‏سلامة البلاد وسكانها‎.‎

وذكر البيان أن السلطات تتابع المستجدات وتتخذ التدابير ‏اللازمة للحفاظ ‏على الأمن والاستقرار‎.‎

وتتعرض دول الخليج والأردن لاعتداءات إيرانية على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، حيث أعلنت ‏القيادة ‏المركزية ‌‏الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم، بدء جولة ‏جديدة من الضربات الجوية ‌‏على مواقع في إيران التي نفذت ‏اعتداءات بالصواريخ ‏طالت أراضي ‌‏قطر والكويت ‏والإمارات‎.‎

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