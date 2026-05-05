صربيا تنضم إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة لتعزيز المعاملات المالية باليورو

بروكسل-سانا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن انضمام صربيا إلى مخططات منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA)، بمشاركة 18 بنكاً صربياً في النظام الجديد، ما يتيح إجراء المعاملات المالية بعملة اليورو بشكل أسرع وأقل تكلفة.

وذكرت المفوضية، في بيان نشر على موقعها اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الخطوة ستجعل التحويلات المالية بين البنوك الصربية ودول الاتحاد الأوروبي أكثر موثوقية وسرعة، مع توقعات بتوفير مبالغ تصل إلى 400 مليون يورو لمصلحة الأفراد والشركات، إضافة إلى تسهيل المعاملات الدولية وتعزيز حركة التجارة عبر الحدود، ولا سيما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت المفوضية أن قرار مجلس المدفوعات الأوروبي جاء بعد استكمال صربيا شروط الانضمام لمنظومة المدفوعات، لتصبح بذلك خامس شريك، ضمن مسار توسيع الاتحاد الأوروبي، ينضم إلى هذه المنظومة، بعد كلّ من ألبانيا ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية.

ولفتت المفوضية إلى أنّ هذا التطور يأتي في إطار سياسة “التكامل التدريجي” التي تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية ملموسة للشركاء، مشيرة إلى مواصلة تقديم الدعم عبر “خطة النمو لمنطقة غرب البلقان” لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير وصول تدريجي إلى قطاعات محددة في السوق الأوروبية الموحدة بما يتماشى مع المعايير واللوائح الدولية.

يشار إلى أن نظام المدفوعات الأوروبية الموحد، المعروف اختصاراً بـ SEPA، هو مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتوحيد طريقة سداد المدفوعات غير النقدية باليورو عبر أوروبا، بهدف جعل التحويلات البنكية الدولية بين الدول المشاركة سهلة وسريعة ومنخفضة التكلفة تماماً مثل التحويلات المحلية داخل الدولة الواحدة.