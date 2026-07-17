أسهم أوروبا تتراجع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

بروكسل-سانا

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم الجمعة على انخفاض، متجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل تراجع معنويات المستثمرين عالمياً نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وموجة بيع طالت أسهم شركات التكنولوجيا.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الياباني “نيكي” تراجع بنسبة 4.03 بالمئة ليغلق عند 64141.12 نقطة، بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 6 بالمئة، ليتراجع بنحو 11.3 بالمئة عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 25 حزيران الماضي عند 72366.34 نقطة، كما انخفض مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 2.72 بالمئة إلى 3919.21 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، تصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الخاسرة، مسجلاً تراجعاً بنحو 2.3 بالمئة، مع انخفاض أسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق، فيما تراجعت أسهم شركة “بربري” البريطانية 1.7 بالمئة رغم إعلانها استمرار تحسن أدائها خلال الربع الممتد من نيسان إلى حزيران بدعم من السوقين الأمريكية والصينية.

وفي المقابل، ارتفعت أسهم مجموعة “ساب” السويدية للصناعات الدفاعية بنسبة 3.4 بالمئة بعد إعلانها نتائج تشغيلية قوية خلال الربع الثاني، مدفوعة بزيادة الطلب على منتجاتها.

وتزامن تراجع الأسواق المالية مع تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار تبادل الضربات بين واشنطن وطهران، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الطاقة ودفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع.