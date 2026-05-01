المصرف المركزي السوري يمدد مهلة استبدال العملة ثلاثين يوماً

دمشق-سانا

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن تمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ من الأول حتى الـ 30 من حزيران المقبل، وذلك في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال.

وأوضح الحصرية في منشور له على صفحته في فيسبوك، اليوم الجمعة، أن هذا التمديد يأتي لإتاحة فرصة أكبر لإتمام عملية الاستبدال بسهولة ومرونة، حيث سيتم ذلك حصراً عبر فروع المصارف العاملة ووفق الشروط والضوابط التي سيُعلن عنها.

وأكد الحصرية، أهمية متابعة التحديثات الرسمية والاستفادة من هذه الفترة الإضافية لضمان إنجاز الإجراءات بكل يسر.

وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أصدر في الثاني من شهر آذار الماضي، قراراً بتمديد استبدال العملة المنصوص عليه وفق الأحكام النافذة، وذلك لمدة ستين يوماً اعتباراً من الأول من شهر نيسان، بعدما بدأت عملية الاستبدال في الأول من شهر كانون الثاني، حيث تستمر 90 يوماً قابلة للتمديد، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.