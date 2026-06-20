21 مليار دولار حجم إنتاج الصناعات التحويلية في الأردن سنوياً

عمان-سانا

بلغ حجم إنتاج الصناعات التحويلية في الأردن نحو 21 مليار دولار سنوياً، بحسب رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل العمود الفقري للصناعة في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الجغبير قوله اليوم السبت: إن الاستهلاك الوسيط يصل إلى 11.6 مليار دولار، ما يولد قيمة مضافة تقدر بنحو 9.3 مليارات دولار سنوياً، تمثل نحو 45 بالمئة من إجمالي الإنتاج.

وأشار إلى أن الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة تُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في تحويل المواد الخام إلى منتجات أعلى قيمة، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وبيّن الجغبير أن نحو 254 ألف عامل وعاملة يعملون في هذا القطاع موزعين على قرابة 18 ألف منشأة صناعية في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن الصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والجلدية والمحيكات تعد من أبرز القطاعات المولدة للقيمة المضافة.

وأضاف: إن الصناعات التحويلية تسهم في الاستفادة من المواد الخام المحلية، وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، وتقليل الاعتماد على المستوردات، مؤكداً أن كل دينار يُنفق في القطاع الصناعي يولد أثراً اقتصادياً إجمالياً يبلغ 2.17 دينار.

يشار إلى أن الأردن احتل المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ 27 عالمياً في مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي، وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وأن القيمة المضافة للقطاع الصناعي الأردني بلغت 8.6 مليارات دينار خلال عام 2025 مقارنة بـ 4.4 مليارات دينار في 2010، بنمو تراكمي تجاوز 94 بالمئة.