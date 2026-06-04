الإمارات تتصدر وجهات الاستثمار العقاري عالمياً متقدمةً على الولايات المتحدة وبريطانيا

أبو ظبي-سانا

تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أبرز وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم، متقدمةً على كبرى الأسواق الدولية، وفق نتائج مؤشر “أرادَ للاستثمار العقاري في الإمارات” الصادر اليوم الخميس، في مؤشر على تنامي الثقة الدولية بالسوق العقارية الإماراتية رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن دراسة أجرتها مجموعة “بنتا” الأمريكية للأبحاث، شملت 689 مستثمراً عقارياً في 12 سوقاً رئيسية خلال الفترة الممتدة بين الأول والثالث والعشرين من نيسان 2026، قولها: إن 56 بالمئة من المستثمرين العالميين أبدوا اهتماماً بالاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي، فيما بلغت نسبة الراغبين في الاستثمار الفعلي 51 بالمئة، وهو مستوى يقترب من الأسواق الأكثر نضجاً عالمياً، متقدماً على الولايات المتحدة التي سجلت 54 بالمئة، والمملكة المتحدة 41 بالمئة، وفرنسا 28 بالمئة، وإسبانيا 27 بالمئة.

وعلى صعيد التوزع الجغرافي للمستثمرين، جاءت الإمارات ضمن أبرز ثلاث وجهات مفضّلة لدى 92 بالمئة من المستثمرين المصريين، و91 بالمئة من الهنود، و85 بالمئة من السعوديين، فيما تصدّرت قائمة الوجهات الخارجية المفضّلة للمستثمرين الفرنسيين بنسبة 63 بالمئة، والألمان 60 بالمئة، والسويسريين 57 بالمئة.

وتصدّرت العوائد المرتفعة قائمة العوامل الجاذبة بنسبة 38 بالمئة من إجمالي المشاركين، فيما أولى مستثمرون من الصين وألمانيا أهمية بالغة لعاملَي الاستقرار والأمان، إلى جانب سهولة إجراءات التملك والاستثمار.

وتواصل الإمارات تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة تشمل توسعات في شبكات النقل والمشروعات الحضرية، في إطار خطط تستهدف تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، ودعم النمو طويل الأجل للقطاع العقاري.

يشار إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكثر الدول نشاطاً في إبرام اتفاقيات التجارة الرقمية، وفق ‏بيانات منصة “‏Digital Policy Alert‏”، نشرتها في الثالث والعشرين من أيار الماضي، والتي تعتبر أول سجل عام ومستقل في العالم يتتبع التغييرات في السياسات واللوائح ‏التنظيمية التي تؤثر على الاقتصاد الرقمي.‏