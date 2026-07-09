ارتفاع عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عام 1996

طوكيو-سانا

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.9 % اليوم الخميس، وذلك لأول مرة منذ تشرين الثاني 1996 وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن السندات الحكومية تعرضت لضغوط مع تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران التي دفعت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع، مما أثار مخاوف بشأن التضخم في اليابان حيث تعتمد الدولة الفقيرة بالموارد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وفي أسواق العملات، حافظ الدولار الأمريكي على قوته، حيث تم تداوله قرب مستوى 162.5 يناً في طوكيو، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه في ظل تصاعد المخاوف الجيوسياسية.

والسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات هي أدوات دين تصدرها الحكومة اليابانية لتمويل الإنفاق العام، وتُعد معياراً رئيسياً لتكاليف الاقتراض في اليابان.