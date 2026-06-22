نائب وزير الاقتصاد يبحث مع شركة إسراء التركية تطوير مدينة باب الهوى الصناعية بإدلب

دمشق-سانا



بحث نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبد الحنان مع وفد من شركة إسراء التركية، آفاق التعاون وآلية تنفيذ مشاريع تطوير وتأهيل مدينة باب الهوى الصناعية في محافظة إدلب، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج.



وذكرت الوزارة في قناتها على تلغرام ‏اليوم الإثنين، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة في دمشق، تناول الفرص المتاحة لتطوير الخدمات والمرافق الصناعية، وآليات دعم النشاط الإنتاجي واستقطاب الاستثمارات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويسهم في تنشيط الحركة الصناعية وخلق بيئة أكثر جاذبية للمشروعات الصناعية والتنموية.



وتعد المدينة الصناعية في باب الهوى من أبرز المراكز الصناعية في شمال إدلب، وتشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين في القطاع الغذائي والصناعات الخفيفة، في ظل الحاجة إلى توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المحلي.

