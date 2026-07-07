وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع الطلب العالمي على الغاز خلال العام الجاري

لندن-سانا

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، تراجع الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي 0.5% خلال العام الجاري.

وأشارت الوكالة وفقاً لـ “رويترز” في تقريرها عن سوق الغاز للربع الثالث من 2026، إلى أن الطلب العالمي على الغاز من المتوقع أن ينخفض بنحو 0.5% أو ⁠20 مليار متر مكعب خلال العام، ليسجل ثالث تراجع سنوي خلال العقد الجاري بعد الانخفاض المسجل في عامي 2020 و2022.

وأرجعت وكالة الطاقة الدولية ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الذي كبح ‌الطلب من محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، في أعقاب تقلص الإمدادات بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وحذرت الوكالة من أنه “إذا لم يفتح المضيق بالكامل قبل بداية ⁠الربع الرابع، فيمكن أن يسجل المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال أول انخفاض سنوي منذ عام 2012”.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية إلى انخفاض في تدفقات الغاز ‌الطبيعي ⁠المسال عبر مضيق هرمز، فقد تراجعت إمدادات الغاز ⁠من قطر والإمارات بشكل حاد، وانخفض الإنتاج بنحو 80% خلال الفترة من آذار إلى حزيران مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.