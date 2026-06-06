طيران نيوزيلندا: إجراءاتنا الطارئة لم تعوض سوى جزء من ارتفاع تكاليف الوقود

برازيليا-سانا

أعلنت شركة طيران نيوزيلندا اليوم السبت أن عمليات التحوط وزيادة أسعار تذاكر السفر لم تعوض سوى ما بين 25 و40 بالمئة فقط من التكاليف الإضافية التي تكبدتها جراء الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود.

ونقلت رويترز عن الرئيس التنفيذي للشركة نيكيل رافيشانكار قوله في تصريح على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية: “إن الشركة تخشى زيادة في الأعباء التشغيلية مع توقع أن يبلغ سعر برميل وقود الطائرات نحو 150 دولاراً وفقاً لمؤشر سنغافورة للوقود”، مبيناً أن التحدي الرئيسي يكمن في صدمة الأسعار وليس في نقص الإمدادات.

وأوضح رافيشانكار أن الشركة لجأت إلى رفع أسعار تذاكرها مرتين، وقد تتجه إلى فرض زيادات إضافية في الأسواق التي تشهد طلباً قوياً، مستبعداً في الوقت ذاته التوجه إلى الأسواق للحصول على سيولة مالية جديدة، نظراً لمتانة الميزانية العمومية للشركة وحجم أصولها من الطائرات غير المرهونة، ما يمنحها القدرة على تحمل هذه الضغوط لفترة طويلة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه في حال استمرار الارتفاع الحالي للأسعار، فإن الشركة ستعتمد استراتيجية مرنة تشمل خفض التكاليف، والتفاوض مع الموردين، وزيادة الأسعار، إضافة إلى تقليص الطاقة التشغيلية.

وكانت أعمال القمة السنوية لرؤساء شركات الطيران العالمية، انطلقت في وقت سابق اليوم بمدينة ريو دي جانيرو، وسط تحديات متزايدة تواجه قطاع النقل الجوي العالمي، وفي مقدمتها قفزات أسعار الوقود الناجمة عن التوترات الإقليمية، ونقص إمدادات الطائرات الجديدة، ما يضع الشركات أمام ضغوط حثيثة للحفاظ على معدلات ربحيتها.