ارتفاع عائدات السياحة التركية في الربع الأول من العام 2026

أنقرة-سانا

ارتفعت عائدات قطاع السياحة في تركيا بنسبة 4.2 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، رغم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية وتأثيرها على حركة السفر.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الخميس، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى تركيا ارتفع بنسبة 5 بالمئة على أساس سنوي في آذار الماضي، ليصل إلى 2.46 مليون شخص، فيما زاد العدد خلال الربع الأول كاملاً بنسبة 2.2 بالمئة ليبلغ 6.84 ملايين زائر، في حين أظهرت البيانات أن عائدات السياحة ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، لتصل إلى 9.9 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي خلال مؤتمر صحفي: “إن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في المنطقة يمثل مفتاح انتعاش قطاع السياحة”، مضيفاً: إن الحجوزات في اللحظة الأخيرة قد تشهد نشاطاً ملحوظاً في حال تحقق ذلك.

ووفقاً لبيانات رسمية، ارتفعت الإيرادات السياحية في عام 2025 بنسبة 6.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 65.2 مليار دولار.