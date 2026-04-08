زراعة دمشق وريفها تبحث مع منظمة Mission East دعم الثروة الحيوانية في حرستا

دمشق-سانا

بحثت مديرية الزراعة في دمشق وريفها، اليوم الأربعاء، مع منظمة ميشن إيست “Mission East” تنفيذ مشروع يهدف إلى دعم الثروة الحيوانية وتطوير إنتاج الألبان في مدينة حرستا، بريف دمشق بما يسهم في تمكين الأسر العائدة وتحسين واقعها المعيشي.

وتناول الاجتماع الذي عقد في مبنى المديرية آليات التعاون لتمكين الأسر العائدة من استعادة أنشطتها في تربية المواشي، من خلال حزمة متكاملة تشمل الدعم الفني والرعاية البيطرية والدورات التدريبية التخصصية لضمان جودة الإنتاج الحيواني واستدامته.

وأكد مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف استعداد المديرية لتقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح المشروع، لافتاً إلى الدور الحيوي لمثل هذه المبادرات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية، وتعزيز مساهمة الأسر المنتجة في تلبية احتياجات السوق من منتجات الألبان.

ولفت أبو عساف إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع المنظمة لتأمين دعم متكامل للأسر المستهدفة، يشمل الإرشاد الفني والخدمات البيطرية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية تخصصية تسهم في رفع كفاءة المربين وضمان استدامة الإنتاج الحيواني وجودته.

يذكر أن منظمة “ميشن إيست” (Mission East) هي منظمة دنماركية دولية غير حكومية تُعنى بالإغاثة والتنمية، تأسست عام 1991 وتسعى إلى مساعدة الفئات الضعيفة في مناطق العالم، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والمساهمة في التنمية المستدامة على المدى الطويل.