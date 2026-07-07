واشنطن-سانا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة بشكل حاد خلال أيار الماضي.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن الوزارة قولها: إن العجز التجاري ارتفع 42.2% ليصل إلى 77.6 مليار دولار خلال أيار الماضي، مقارنة بالشهر السابق.

وارتفعت الواردات الأمريكية 3.3% لتبلغ 395.3 مليار دولار، مدفوعة بقفزة واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي بلغ 128 مليار دولار، وفي المقابل، انخفضت الصادرات الأمريكية 3.2% إلى 317.7 مليار دولار.

ورغم هذا التراجع، سجلت صادرات النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومة بارتفاع الشحنات خلال فترة الصراع في الشرق الأوسط، وتُعد الولايات المتحدة مصدراً صافياً للنفط.

وتأتي بيانات وزارة التجارة الأمريكية بعد أن دفعت طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي، في مؤشر على استمرار تأثير التجارة سلباً في نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية تعتزم أيضاً إطلاق ما يسمى “التحدي الأوروبي الكبير” للذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بهدف تحفيز تطوير حلول أوروبية متقدمة وتعزيز السيادة التكنولوجية للقارة.

ويأتي ذلك بالتوازي مع دخول عدد من التشريعات الأوروبية حيز التنفيذ تدريجياً، إضافة إلى توجيهات وأنظمة تعزز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاع المالي من التهديدات الرقمي.