بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار الطاقة

لندن-سانا

أبقى بنك إنكلترا على معدلات الفائدة اليوم الخميس للمرة الرابعة على التوالي عند مستوى 3,75 % رغم نسبة التضخم المرتفعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن هذا الاجتماع الرابع على التوالي الذي قررت فيه لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وحذا بذلك بنك إنكلترا حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذ القرار نفسه يوم أمس الأربعاء في أعقاب الإعلان عن مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي أدت إلى تراجع أسعار النفط.

ووفقاً لحاكم بنك إنكلترا أندرو بيلي فإن “الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط مشجعة إلا أنها ما زالت أعلى من مستوياتها ما قبل الحرب”.

وأضاف: “مهما كانت النتيجة فإن أسعار الطاقة التي كانت أعلى خلال الأشهر الأخيرة لا تزال تترك ضغطاً تضخمياً في المستقبل”.

ووفقاً لخبراء فإن أسعار النفط لا تزال متقلبة وتوقعات التضخم أصبحت الآن أقل مما توقعه البنك في نيسان الماضي.

ويعد سعر الفائدة الأساسي الأداة الرئيسية المستخدمة للتحكم في المعروض النقدي والسيطرة على التضخم أو تحفيز الاقتصاد ويؤثر على تكلفة الاقتراض الذي تحدده البنوك المركزية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي للبنوك التجارية.