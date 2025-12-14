صادرات المركبات التركية تتخطى خلال العام الحالي 37 مليار دولار

أنقرة-سانا

استحوذ قطاع المركبات في تركيا على 15.3 بالمئة من إجمالي صادراتها بعد أن صدر منتجاته إلى أكثر من 200 بلد ومنطقة حرة ومستقلة.

وذكرت وكالة” الأناضول” أن القطاع سجل نمواً ملحوظاً بصادرات تجاوزت 37 ملياراً و764 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني حتى تشرين الثاني 2025، محققاً زيادة بنسبة 12.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت ألمانيا قائمة الأسواق المستوردة بارتفاع بلغ 39 بالمئة لتصل قيمة الصادرات إليها إلى 6 مليارات و143 مليون دولار، تلتها فرنسا بصادرات بلغت 4 مليارات و398 مليون دولار بزيادة قدرها 15 بالمئة، ثم المملكة المتحدة بـ 3 مليارات و853 مليون دولار بارتفاع نسبته 2 بالمئة.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 3 مليارات و166 مليون دولار، فيما حلت إيطاليا خامسة بقيمة 3 مليارات و24 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات تركيا عموماً ارتفعت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 247.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار النمو في الأداء التجاري التركي على الصعيدين الإقليمي والدولي.