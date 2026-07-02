التعاون الاقتصادي تحذّر من مخاطر اعتماد كوريا المتزايد على صادرات أشباه الموصلات

سيئول-سانا



أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الخميس، أن اعتماد كوريا الجنوبية المتزايد على صادرات أشباه الموصلات قد يجعل البلاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية والتقلبات الدورية، على الرغم من كون هذا القطاع محركاً رئيسياً للنمو.



وأفادت وكالة يونهاب بأن صادرات أشباه الموصلات تضاعفت ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 44.82 مليار دولار، حيث تجاوزت الصادرات الشهرية 40 مليار دولار لأول مرة على خلفية الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة، ولكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من أن يؤدي هذا الاعتماد إلى التعرض للصدمات الخارجية وتقلبات في الإنتاج والإيرادات الضريبية ونقاط ضعف استراتيجية.



وأظهرت بيانات حكومية صدرت أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية الشهرية سجلت مستوى قياسياً جديداً، حيث تجاوزت حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة في حزيران، وسط أداء قياسي في صناعة الرقائق.



وفي خضم هذه التحديات، شددت المنظمة على ضرورة استخدام السياسة المالية لدعم الطلب المحلي ولكن مع التوطيد على المدى المتوسط، من أجل تحسين الصحة المالية وسط ضغوط الإنفاق المتزايدة.



وكانت المنظمة أصدرت هذا التقييم بعد حوالي شهر من رفعها لتوقعات النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.6% من توقعاتها الصادرة قبل 3 أشهر والبالغة 1.7%، مشيرة إلى طفرة الذكاء الاصطناعي، حيث برزت صادرات أشباه الموصلات محركاً مهماً للنمو، مع تسارع مساهمة الصادرات والاستثمارات في النمو في أوائل عام 2026″.