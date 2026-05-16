وزارة الاقتصاد والصناعة تحدد سعر شراء طن القمح القاسي لموسم 2026

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتحديد سعر شراء طن الواحد للقمح القاسي من الدرجة الأولى “مشوّل” (معبأ بأكياس) من الفلاحين لموسم شراء عام 2026.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تم تحديد سعر شراء الطن الواحد بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بالقرار في وقت لاحق.

وكانت الوزارة حددت أسعار شراء الطن الواحد من مادة القمح للعام الماضي بـ 320 دولاراً للنوع القاسي درجة أولى، و300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأ بأكياس، أو “دوكما”، المسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب، ولجان التسويق العائدة لها، ومواقع الصوامع، في كل المحافظات السورية.

