ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ ساهمت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وانخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في الوقت ‌الذي يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي”.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4065.51 دولاراً للأوقية “الأونصة”، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الـ ⁠23 من حزيران الماضي في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم آب 0.1 بالمئة إلى 4078.20 دولاراً للأوقية.

كما انتعش الذهب بعدما سجل أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر ليغلق على ارتفاع عند 4029.89 دولاراً أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بمقدار 98000 وظيفة في حزيران، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 118000 وظيفة.

ووفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون رفع أسعار الفائدة في أيلول بنسبة 64 بالمئة تقريباً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ⁠ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 60.20 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1613 دولاراً، وكذلك البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1228.18 دولاراً.