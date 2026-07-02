الليلة.. مواجهة أوروبية قوية تجمع إسبانيا والنمسا في دور الـ 32 من مونديال 2026

لوس أنجلوس-سانا

يلتقي منتخبا إسبانيا والنمسا عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، على استاد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء أوروبي خالص يحمل الكثير من الإثارة والندية.

ويدخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى دور المجموعات متصدراً للمجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على الأوروغواي بهدف دون رد، وعلى السعودية بأربعة أهداف نظيفة، والتعادل السلبي مع الرأس الأخضر.

وعلى الرغم من الأداء القوي، يعاني المنتخب الإسباني من غيابات وإصابات مؤثرة في صفوفه، إذ لا يزال اللاعب نيكو ويليامز يعاني من إصابة في العضلة المقربة اليمنى تعرض لها في اللقاء الأول، إلى جانب يريمي بينو الذي أصيب بالتواء في الترقوة، وفيكتور مونيوز الذي يغيب بسبب إصابة عضلية منذ نحو عشرة أيام ولم يشارك في المونديال حتى الآن.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، يقف حارس مرمى المنتخب الإسباني وأتلتيك بيلباو أوناي سيمون على بُعد 50 دقيقة فقط من تحطيم الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، كأطول فترة متواصلة دون تلقي أهداف مع المنتخب الإسباني.

وفي المقابل، يتطلع منتخب النمسا إلى مواصلة عروضه القوية ومفاجآته في البطولة، بعد أن حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية باحتلاله المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، حيث يطمح إلى تجاوز عقبة المنتخب الإسباني وبلوغ الدور ثمن النهائي لكتابة فصل جديد من المفاجآت في مونديال 2026.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيلاقي الفائز من مباراة البرتغال وكرواتيا.