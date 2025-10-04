أكساد وشركة الريف المصري توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة

القاهرة-سانا

وقعت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” بروتوكول تعاون مع شركة تنمية الريف المصري بالقاهرة بهدف تقديم خبرات “أكساد” في مجالات المياه والأراضي والإنتاج الحيواني في إطار تعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة واستصلاح الأراضي الصحراوية.

البروتوكول الذي وقعه المدير العام للمركز العربي نصر الدين العبيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، عمرو عبد الوهاب يتضمن تقديم الخبرات التي تراكمت بالمركز العربي في مجالات المياه والأراضي والإنتاج الحيواني، من أجل شراكة علمية تخدم المشروع القومي المصري لتنمية مليون ونصف المليون فدان، وبحث توفير شتلات تتحمل درجات الملوحة العالية في الأراضي الصحراوية.

واعتبر المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أن توقيع البرتوكول يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة للمركز في مصر، بما يتماشى مع أهداف تحقيق الأمن الغذائي المصري والعربي وتنمية الموارد الطبيعية، مؤكداً أن هذا التعاون يمثل نموذجاً ناجحاً للعمل العربي المشترك، ويُعزز من التكامل بين المؤسسات الوطنية والإقليمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

من جهته أوضح عبد الوهاب أن “توقيع بروتوكول التعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” يأتي في إطار جهود شركة تنمية الريف المصري الجديد لدعم المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مبيناً أن الخبرات العلمية التي تملكها هذه المنظمة العريقة ستساهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية للمزارعين والمنتفعين بأراضي المشروع، من خلال إدخال أفضل الممارسات الزراعية العربية والإقليمية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وتأسست منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” في عام 1968 في دمشق، وهي منظمة عربية متخصصة تعمل ضمن إطار جامعة الدول العربية، بهدف توحيد الجهود لتطوير البحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة وشبه الجافة وتبادل المعلومات والخبرات على نحو يمكِّن من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقانات الزراعية الحديثة بغية زيادة الإنتاج الزراعي في هذه المناطق.