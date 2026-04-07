بولاط: بحثنا مع الوزير الشعار تطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعي بين تركيا وسوريا

أنقرة-سانا

أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الثلاثاء، عزم تركيا على تطوير قنوات الدبلوماسية التجارية، ودراسة فرص التعاون الصناعي بين تركيا وسوريا.

وقال بولاط في تدوينة على منصة إكس: “استضفنا في إسطنبول وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، وناقشنا معه بشكل شامل الوضع الراهن للعلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا، وفرص التعاون المتاحة”.

وأضاف بولاط: “أكدنا مجدداً التزامنا بتطوير قنوات الدبلوماسية التجارية على أساس الثقة المتبادلة، وتقييم فرص التعاون بين قطاعاتنا الصناعية، وكذلك تحديث إجراءاتنا الجمركية”.

ولفت بولاط إلى أنه “تماشياً مع رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت شعار “تركيا القرن” وضمن هدف “قرن التجارة”، نواصل تعزيز روابطنا الاقتصادية مع المناطق المجاورة وتنفيذ خطوات استراتيجية تسهم في التنمية والاستقرار الإقليمي”.

وكان وفد اقتصادي سوري برئاسة الوزير الشعار وصل إلى إسطنبول أمس الإثنين، للمشاركة في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية المشتركة (JETCO)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الشركات التركية تؤكد من معرض “بيلدكس” حرصها على المشاركة في إعادة إعمار سوريا
إعادة تشغيل محطة الضخ الرئيسية للنفط في حمص بعد توقف دام 12 عاماً
وزير الزراعة يناقش مع نائب وزير الزراعة التركي سبل التعاون
المالية: إيقاف اقتطاع المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار اعتباراً من بداية 2026
خبيران اقتصاديان: من الريع إلى الإنتاج… مسار التحول نحو اقتصاد سوري تنافسي
