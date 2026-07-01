الولايات المتحدة تمدد ترخيص شركة “نيس” المرتبطة بشركة غاز بروم ‏الروسية

بلغراد-سانا‏

مدّدت الولايات المتحدة 30 يوماً لرخصة التشغيل المؤقتة لشركة النفط ‏الصربية “نيس” الخاضعة لسيطرة روسية والتي تواجه عقوبات أميركية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة الطاقة الصربية “دوبرافكا دجيدوفيتش ‏هاندانوفيتش” قولها في منشور على إنستغرام اليوم الأربعاء: إنّ مكتب ‏مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أبلغنا بتمديد ‏ترخيص التشغيل لاستئناف نشاطات مجموعة صناعة النفط الصربية لمدة ‌‏30 يوماً إضافية، أي حتى الـ31 من تموز الجاري‎ .‎

وتخضع مجموعة صناعة النفط الصربية لعقوبات أميركية منذ كانون الثاني ‌‏2025، في إطار تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث تطالب ‏واشنطن شركتي “غازبروم نفت” و”إنتليجنس”، وهما شركتان تابعتان ‏لمجموعة النفط الروسية العملاقة “غازبروم” بالتخلي عن حصتيهما البالغة ‌‏56% في الشركة الصربية قبل رفع العقوبات‌‎ .‎

وكانت صربيا، وهي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لم تفرض ‏عقوبات على روسيا، باعت عام 2008 غالبية أسهمها في مجموعة صناعة ‏النفط الصربية لصالح شركة “غازبروم” الروسية مقابل 400 مليون يورو‎.‎