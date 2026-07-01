الولايات المتحدة تمدد ترخيص شركة “نيس” المرتبطة بشركة غاز بروم ‏الروسية

بلغراد-سانا
مدّدت الولايات المتحدة 30 يوماً لرخصة التشغيل المؤقتة لشركة النفط الصربية “نيس” الخاضعة لسيطرة روسية والتي تواجه عقوبات أميركية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزيرة الطاقة الصربية “دوبرافكا دجيدوفيتش هاندانوفيتش” قولها في منشور على إنستغرام اليوم الأربعاء: إنّ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أبلغنا بتمديد ترخيص التشغيل لاستئناف نشاطات مجموعة صناعة النفط الصربية لمدة 30 يوماً إضافية، أي حتى الـ31 من تموز الجاري .
وتخضع مجموعة صناعة النفط الصربية لعقوبات أميركية منذ كانون الثاني 2025، في إطار تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، حيث تطالب واشنطن شركتي “غازبروم نفت” و”إنتليجنس”، وهما شركتان تابعتان لمجموعة النفط الروسية العملاقة “غازبروم” بالتخلي عن حصتيهما البالغة 56% في الشركة الصربية قبل رفع العقوبات .
وكانت صربيا، وهي واحدة من الدول الأوروبية القليلة التي لم تفرض عقوبات على روسيا، باعت عام 2008 غالبية أسهمها في مجموعة صناعة النفط الصربية لصالح شركة “غازبروم” الروسية مقابل 400 مليون يورو.