ارتفاع أسعار الفروج في دير الزور… التجارة الداخلية ترجّح انفراجاً قريباً

دير الزور-سانا

شهدت محافظة دير الزور خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار لحوم الفروج، ما أثار استياء الأهالي، وانعكس على حركة المبيع في الأسواق.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة خليل الصالح لمراسل سانا، أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء يعود إلى زيادة الطلب خلال شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر، إضافة إلى جائحة أصابت عدداً من المداجن وتسببت بنفوق كميات كبيرة من الدجاج، الأمر الذي أحدث ضغطاً على الأسواق، وأدى إلى عدم استقرار في الأسعار.

وبيّن الصالح أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضاً في سعر الفروج، ولا سيما بعد فتح باب استيراد فروج الريش التركي، ما سيسهم في تحقيق توازن أكبر في السوق.

من جانبه، أشار محمد عبد الرحمن، صاحب أحد المطاعم، إلى أن ارتفاع الأسعار أثر سلباً على المبيعات نتيجة تراجع الطلب، موضحاً أن المواطن وصاحب المطعم متضرران على حد سواء من الارتفاع الأخير.

أما المواطن أحمد الزرزور، فدعا الجهات المعنية إلى ضبط الأسواق بما يتناسب مع مستوى المعيشة، لافتاً إلى أن شريحة واسعة من المواطنين تعتمد على لحم الفروج كونه أقل ثمناً من اللحوم الحمراء.

يُذكر أن ناشطين دعوا عبر الإنترنت إلى مقاطعة لحوم الفروج احتجاجاً على الارتفاع الكبير في الأسعار، والذي يفوق – بحسب ما ذكروا – القدرة الشرائية للمواطنين.