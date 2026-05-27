المركزي الأوروبي يحذر من تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد منطقة اليورو

فرانكفورت-سانا
حذّر البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء من تداعيات تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، والتوترات التجارية العالمية، على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتهديدها للاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، وفقاً لما نقلته رويترز، أن “سيناريو تباطؤ النمو بشكل ملحوظ، المرتبط بصدمة طاقة أكثر استمرارية، قد يدفع إلى إعادة تقييم الاستدامة المالية، وحدوث إعادة تسعير مفاجئة في أسواق السندات السيادية”.
وأضاف: إن ارتفاع الاحتياجات التمويلية للحكومات الأوروبية، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي، وتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب احتمالات تقديم دعم مالي للأسر والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، من شأنه أن يزيد الضغوط المالية على المدى المتوسط.
وتجاهلت الأسواق المالية الحرب في الشرق الأوسط بدرجة كبيرة، ما أبقى الأسهم عند تقييمات مرتفعة، وتكاليف اقتراض الشركات عند مستويات منخفضة، وحافظ على الفوارق بين عوائد السندات السيادية لدول التكتل البالغ عددها 21 دولة عند مستويات متدنية، وهو ما أثار مخاوف من تساهل المستثمرين في تقدير المخاطر.
وكان محافظ بنك اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أكد في الثالث من الشهر الجاري أن المخاوف من انزلاق منطقة اليورو إلى الركود إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط “حقيقية ومبررة”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأوروبي يفقد قوته الدافعة.