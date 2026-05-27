المركزي الأوروبي يحذر من تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد منطقة اليورو

فرانكفورت-سانا ‏

حذّر البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء من تداعيات تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، والتوترات التجارية العالمية، ‏على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وتهديدها للاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.‏

وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، وفقاً لما نقلته رويترز، أن “سيناريو تباطؤ النمو بشكل ملحوظ، ‏المرتبط بصدمة طاقة أكثر استمرارية، قد يدفع إلى إعادة تقييم الاستدامة المالية، وحدوث إعادة تسعير مفاجئة في أسواق ‏السندات السيادية”.‏

وأضاف: إن ارتفاع الاحتياجات التمويلية للحكومات الأوروبية، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدفاعي، وتمويل التحول نحو الاقتصاد ‏الأخضر، إلى جانب احتمالات تقديم دعم مالي للأسر والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، من شأنه أن يزيد الضغوط ‏المالية على المدى المتوسط.‏

وتجاهلت الأسواق المالية الحرب في الشرق الأوسط بدرجة كبيرة، ما أبقى الأسهم عند تقييمات مرتفعة، وتكاليف اقتراض ‏الشركات عند ⁠مستويات منخفضة، وحافظ على الفوارق بين عوائد السندات السيادية لدول التكتل البالغ عددها 21 دولة عند ‏مستويات متدنية، وهو ما أثار مخاوف من تساهل المستثمرين في تقدير المخاطر.‏

وكان محافظ بنك اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أكد في الثالث من الشهر الجاري أن المخاوف من انزلاق منطقة ‏اليورو إلى الركود إذا استمرت الحرب في الشرق الأوسط “حقيقية ومبررة”، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأوروبي يفقد قوته ‏الدافعة.‏