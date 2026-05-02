تحالف “أوبك بلس” يتجه لزيادة طفيفة في إنتاج النفط خلال حزيران

لندن-سانا

أعلنت وكالة رويترز اليوم السبت أن سبع دول أعضاء في تحالف “أوبك بلس” اتفقت مبدئياً على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً خلال حزيران، وذلك قبيل الاجتماع المقرر عقده غداً الأحد.

وتأتي هذه الزيادة المقترحة بحسب الوكالة استمراراً لسياسة التحالف التدريجية، وهي قريبة من الزيادة التي أُقرت الشهر الماضي والبالغة 206 آلاف برميل يومياً، بعد احتساب تأثير انسحاب الإمارات العربية المتحدة من منظمة أوبك ومن التحالف، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع أيار الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الخطوة تعكس تمسك “أوبك بلس” بنهجه المعتاد في إدارة الإمدادات، رغم المتغيرات الأخيرة في هيكلية التحالف.

ومن المقرر أن يعقد الأعضاء السبعة اجتماعهم عبر الإنترنت غداً الأحد لمناقشة القرار بشكل نهائي.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت في الثامن والعشرين من نيسان الماضي الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”، ودخل القرار حيّز التنفيذ، اعتباراً من أمس الجمعة.